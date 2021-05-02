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تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو
الأحد 02/مايو/2021 - 07:19 ص
محمد نادر
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الثلاثي الكبار الذي سينضم للمشاركة مع صغار الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتأكد انضمام الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.
ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.
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