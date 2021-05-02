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كارتيرون يستقر على هذا اللاعب أمام بيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يقود أحمد ابو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجبهة اليسرى للفارس الابيض، في مباراة بيراميدز غدًا الأحد.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وسيتواجد أحمد ابو الفتوح في التشكيلة الأساسية للزمالك، بعد إصابة عبدالله جمعة في مباراة المقاولون العرب يوم الخميس الماضي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وحصل على راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية أمس الجمعة.

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