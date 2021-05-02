وصف مصر الأكثر مبيعا بمعرض فيصل للكتاب





اختتم معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية،فعالياته أمس وقد شهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار أيامه، وتصدرت موسوعة وصف مصر طبعة ٢٠٠٣ الكتب الأكثر مبيعا ، ومن الكتب الأكثر مبيعا أيضا كتاب الأدوار فى الموسيقى ١٩٨٦ ، الآثار القبطية فى وادى النيل ٢٠١٠ ، مذكرات مخرج سينمائى ٢٠١٢، المرأة الفرعونية٢٠١٦ ، طه حسين الديمقراطية ٢٠١٣ ، الخروج فى النهار ٢٠١٣، ابن عروس ٢٠١٢، كتاب الآثار العلوية ٢٠٠٢، البطيخة ٢٠٠٥، دقدق لما يضحك ٢٠١٦، سيناء مصرية ٢٠١٥.





شارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.





واعتمد المعرض فكرة جديدة قائمة على الكتاب المخفض حيث يصل أقصى سعر للكتاب بالمعرض إلى ٢٠ جنيه.





ومن الأفكار الجديدة أيضا التى تميز بها المعرض هذا العام معرض دار الكتب والوثائق والذى اشتمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان المعظم منذ عام ١٧٩٧ ميلادية ، ١٢١١ هجرية.





كما أقيم على هامش المعرض عروض فنية زمسرحيات وعروض من السيرك القومى، ومشاركة الفرق الغنائية، وفقرات الساحر والاراجوز وعرائس القفاز ، بالإضافة إلى إقامة ورش الرسم والتلوين للأطفال يوميا.





كما تتضمن المعرض ركن خاص بالحرف التراثية وورشة لتعليم فن صناعة الفخار.







