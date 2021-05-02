الإسماعيلية للافلام التسجيلة والقصيرة يكرم كمال رمزي "شيخ النقاد السينمائيين "





تعلن ادارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 22 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا عن تكريمها الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي"شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب" في دورة هذا العام والتي تعقد خلال الفترة من 19 مايو الي 25 مايو 2021 بمدينة الاسماعيلية.





يقول الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة أن تكريم الناقد الكبير كمال رمزي هو تكريم مستحق لأحد رموز النقد السينمائي المعروفين ، ولم يحصل على ما يستحقه من تكريم يتناسب مع عطائه الكبير في مجال النقد السينمائي وهو اسم كبير تفخر به السينما المصرية والعربية، وتاريخ سينمائى ممتد من آلاف المقالات التى سطرها فى حب السينما، وعشرات الكتب التى صارت مرجعا لكل دارسى الفن السابع، ومهرجانات عربية ومصرية ودولية شهدها وشارك فى تأسيسها، منذ تعلق فى فترة مبكرة بتلك الشاشة الفضية، فمنحها عمره.





والناقد كمال رمزى هو أحد النقاد الكبار ويستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد السينمائيين" فهو صاحب رصيد كبير من الكتب والمقالات السينمائية والأبحاث التي شارك بها في العديد من لجان تحكيم المهرجانات الدولية، ولذلك فهو بحق ناقد يملك الرؤية والخبرة معاً ، وتتميز مسيرته النقدية بالتحرر من سطوة ونفوذ مؤسسات وصناع السينما، ونزاهته في الحكم على الأفلام والأعمال السينمائية قادته لأن يكون ودودا ودافئا في علاقته مع صناعها حيث لا يتصيد أخطاء بقدر ما يشير إلى ايجابيات ومواقف ويتعرض للسلبيات وفق منظوره ومنهجيته النقدية برقة وألفة تبغي الاشارة للخطأ بعيدا عن أساليب الهجوم والصراخ والإيذاء اللفظي أو المعنوي.





لامست مقالات كمال رمزي المولود عام 1944 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 موضوعات جريئة تتعلق بنتاجات السينما المصرية الجديدة وتيارات السينما العربية وقد تناولت كتاباته التي نشرت بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية ونشرة نادي سينما القاهرة قضايا ساخنة في فضاءات الفن السابع الرحبة مثل البحث عن صيغة للتمويل والإنتاج المشترك والبحث عن أسواق جديدة للفيلم العربي وخطوات التكامل السينمائي بين مخرجي البلدان العربية والتنسيق بين المهرجانات مثلما يعرف المتلقي بأفضل الأفلام العربية وهي تطرح مسائل شائكة مثل إظهار لحظات الكبرياء وصورة المرأة العربية على شاشة إلى جانب تغطيته اللافتة لفعاليات الكثير من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.





قدم كمال رمزي للمكتبة العربية جملة من المؤلفات النقدية التي تدرس وتحلل الإبداع السينمائي في مصر وسائر السينمات العربية والعالمية داخل منظومة من التفاصيل والمفردات السمعية البصرية والدرامية والتوثيقية الراغبة في تنشيط حراك التثقيف السينمائي بعيدا عن تلك النمطية المألوفة ومن ابرز مؤلفاته: "الهوية القومية السينما العربية"،"المصادر الروائية في الأفلام المصرية"،"نجوم السينما المصرية"، "الإنسان المصرى على الشاشة "،"سعد نديم : رائد السينما التسجيلية "، "الفن بین العمامة والدولة" ،" صلاح التهامي:عصر التفاؤل"، "نجوم السينما المصرية:الجوهر والأقنعة "، "محمود مرسي:عصفور الجنة و النار"، "كمال الشيخ : نصف قرن من الإبداع" ، "سینما الأحلام الضائعة "، "دراسات في السينما المصرية والسينما الأوربية "، "أفلام من الشرق والغرب "، "ومن مقاعد الترسو : مطالعات في السينما الأمريكية"





يذكر أن مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بمحافظة الإسماعيلية.





ويعد مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.



