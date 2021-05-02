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التنورة والساحر والليلة الكبيرة فى الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
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فى الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك"، واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات البرنامج فى نسخته الخامسة، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وعرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الأغانى الوطنية والدينية، للفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، حيث تغنى نجوم الفرقة "فتحى الهوارى، أحمد حسن، نورا صبحى، دعاء، عبده زغلول" بأغنية " بالحضن ياسينا يا وحشانى، قمر سيدنا النبى، أمدحك، يانور الإله الليلة، سيدة ياسيدة، مرحب ياشهر الصوم" وتغنى الفنان "سيد السمان" بمجموعة من الأغانى النوبية، وقدم الفنان "إسلام صلاح" فقرة التنورة .

كما شارك بيت الفنون الشعبية بمجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، حيث قدم فنانو السيرك القومى فقرة " الحبال، المطبخ المصرى، الساحر، المهرج، التوازن بالسلم الهوائى، الحربة الصينية، الكاوتشوك" .

ويقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية، وكانت ورشة اليوم للتدريب على التلوين لبعض الشخصيات الكرتونية مثل ميكي ماوس ‏  .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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