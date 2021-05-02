القاهرة 37 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من شدة الحرارة اليوم، معلنة تفاصيل الطقس.





وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.





وأضافت، أن الخبراء أشاروا إلى أن حالة الطقس ليلًا، حيث تكون معتدلة على أنحاء البلاد كافة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.





وتأتي درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر كالتالي:





القاهرة 37 20





الإسكندرية 32 20





وادي النطرون 34 19





طنطا 36 20





شبين الكوم 37 20





دمنهور 35 20





بلطيم 29 19





مطروح 31 19





السلوم 36 18





سيوة 40 23





بورسعيد 28 20





دمياط 27 19





الزقازيق 37 20





المنصورة 36 20





الإسماعيلية 37 21





السويس 37 21





العريش 31 19





رفح 30 18





رأس سدر 37 21





نخل 35 16





نويبع 36 26





طابا 34 23





كاترين 31 17





الطور 36 21





شرم الشيخ 38 25





الغردقة 37 24





مرسى علم 34 23





الفيوم 38 21





بني سويف 38 21





المنيا 38 22





أسيوط 38 22





سوهاج 39 23





قنا 39 25





الأقصر 40 26





أسوان 41 27





إدفو 41 26





أبوسمبل 40 25





الوادي الجديد 40 25





شلاتين 36 25





أبورماد 36 26





حلايب 34 25



