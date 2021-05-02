Advertisements

سر باسل خياط ينكشف في الحلقة الـ19 من "حرب أهلية"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements
اكتشف الجمهور سر شر الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) وهو أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج وذلك في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حرب أهلية.

في نفس الوقت يمضي يوسف في خطته للانتقام حيث يهدد زوجته بارسال الفيديوهات الخاصة بها إلى والدها والزعم أنها تصور نفسها وترسل الصور إلى رجال غرباء حتى يتسبب في موته ويحملها المسئولية، في الوقت نفسه يستعين بشقيق نور لسرقة طليقته مريم والتخلص من الأوراق التي تثبت العجز الجنسي لزوج نادين الراحل حتى تستطيع الاستيلاء على الورث بأكلمه.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أخبار تهمك

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي