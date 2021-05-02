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أجواء حماسية فى احتفال الأوبرا بعيد العمال.. والتهامي يؤكد استعادة الانشاد لامجاده

الأحد 02/مايو/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بعيد العمال حيث احيا كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد على المسرح الكبير امسية رمضانية تضمنت مجموعة مختارة من الاعمال الغنائية الحماسية التى تدعو لدفع عجلة الانتاج وتحث على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء الوطن.

وكان من بين هذه الأغنيات مطلوب من كل مصري اداء مريم عادل ، اغلي اسم اداء امانى ، ام الصابرين اداء لوجين تامر ، يا عروس النيل اداء شمس الاسوانى ، تعظيم سلام اداء سيد جلال ، الله ع المستقبل اداء اسراء عصام ، أن كان ع القلب اداء يوسف حسن ومصطفى ناصر ، مصريتنا اداء ماجدى الحسينى ، يا شباب أن ألاوان اداء احمد مجدى ، الوطن الأكبر اداء ماجدى الحسينى - رحمة عصام وريم ، المصريين أهم اداء سيليا محمد الى جانب اداى جماعى لاعمال دقت ساعة العمل ، الحلوة دي ، وده مين ، صوت بلادي ، الجيل الصاعد ، مصانع الرجال وتعيشي يا بلدي . 

وبالتزامن خلق شيخ المنشدين ياسين التهامى حالة من السمو الوجدانى فى حفله الذى اقيم على مسرح النافورة واستقبل مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية ملتزمين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لترتقى المشاعر الى عنان السماء حيث انشد عدداً من ابيات الاشعار الصوفية ، قصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ليلقى الضوء على مجموعات نادرة من الاعمال والقصائد التراثية ويؤكد استعادة الانشاد الدينى لامجاده ومكانته المرموقة التى احتلها على ساحة الفنون العربية .

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