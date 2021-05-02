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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في محافظة الدقهلية

الأحد 02/مايو/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 2-5-2021 في السوق المحلي وبمحافظة الدقهلية تزامنا مع عطلة بورصة الذهب العالمية وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 2-5-2021 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.

سعر أوقية الذهب تسجل ٢٧٥٦٠ جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية في ختام تعاملات الاسبوعية تتراجع:

وكانت اسعار الذهب قد سجلت في نهاية تعاملات الأسبوعية الجمعة الماضية، خسائر قوية ر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بينما نزل البلاديوم عن قمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، بتراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

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