أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 بالبنوك بمحافظة الدقهلية

استقرت أسعار الدولار في محافظة الدقهلية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري، مع استمرار البنوك في الإغلاق حتي يوم غدا الاثنين بسبب أجازة رسمية بالبلاد.



سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.



15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.