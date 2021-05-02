Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 بالبنوك بمحافظة الدقهلية

الأحد 02/مايو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
استقرت أسعار الدولار في محافظة الدقهلية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري، مع استمرار البنوك في الإغلاق حتي يوم غدا الاثنين بسبب أجازة رسمية بالبلاد.

سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ ساعتين

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 19 ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي