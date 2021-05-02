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أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 بالبنوك بمحافظة الدقهلية
الأحد 02/مايو/2021 - 08:09 ص
محمد كشك
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استقرت أسعار الدولار في محافظة الدقهلية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري، مع استمرار البنوك في الإغلاق حتي يوم غدا الاثنين بسبب أجازة رسمية بالبلاد.
سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
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