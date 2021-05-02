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العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة يستغيثون بوزير النقل: انظر إلينا نظرة إنسانية

الأحد 02/مايو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
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استغاث عدد من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، بوزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بمساعدتهم في تحريك عدد الأزمات التي تواجههم خاصة الأزمات المالية.

وقال عمرو عبد العليم، عامل بالهيئة: إنه يمر علينا هذا العام نحن عمال مصر، بألم شديد وحسرة على نعانيه وخاصة العاملين بالجهات التي تحقق خسائر في ميزانيتها، في الوقت الذي تحمل فيه الدولة العاملين بهذه الهيئات جزءًا كبيرًا من هذه الخسارة، مع أن أغلبهم لا ذنب لهم، وأتحدث عن مكان عملي هيئة النقل العام بالقاهرة، فهي تقدم سلعة مدعومة لنقل الركاب في محافظات القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، والدولة هي التي تحدد تسعيرة الركوب وخطوط السير بها، ويأتي التعريف المعروف للهيئة، بأنها هيئة اقتصادية لا تهدف للربح، ومع ذلك تحاسبنا الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية والمالية والإدارية، كل عام على أنها خاسرة.

وطالب "عبدالعليم"، بفك التجميد عن الأجور المقطوعة والأجور التي تصرف بنسبة عن العاملين بالهيئة، لكي يعيشوا حياة كريمة، وتحريك بدل طبيعة العمل، ونسبة بدل الجهود العادية والمنح ومكافأة نهاية الخدمة، لأن عمال الهيئة يستحقونها.

وتابع "نطالب الدولة بأن تنظر للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، بنظرة إنسانية أكثر عطفا وعدلا لكي يتمكنوا من الاستمرار بالعيش بالحد الأدنى للحياة".

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