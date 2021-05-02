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طقس اليوم في السعودية.. مائل للبرودة في ساعات الليل

الأحد 02/مايو/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ان يكون الطقس اليوم الأحد مائل للبرودة في مناطق شمال المملكة وصولاً لحائل خاصة مع ساعات الليل المتاخرة بينما يكون دافئ في باقي المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من جنوب غرب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق تنشط في أجزاء محدودة من غرب المملكة، بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة بجنوب البلاد.

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