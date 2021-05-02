ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في الإمارات اليوم





حالة الطقس في الامارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الأحد صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.





الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.





الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 18:34 والمد الثاني عند 03:59 ..والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:48 .





بحر عمان خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:22 ..والجزر الاول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:25 .

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.