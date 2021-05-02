أمطار رعدية وطقس متقلب في الكويت اليوم الأحد 2-5-2021





حالة الطقس في الكويت:

يكون الطقس فى الكويت اليوم حار و غائم جزئيا إلى غائم نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 12 - 50 كم/ساعة وغبار مثار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.









ودافئ و غائم إلى غائم جزئيا ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.