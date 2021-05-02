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تعرف على حالة الطقس ودرجة الحرارة في الدقهلية اليوم الأحد

الأحد 02/مايو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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سجلت محافظة الدقهلية وخاصة مدينة المنصورة اليوم الأحد درجة حرارة تصل الي ٣٨ درجة مأوية ليسود طقس مشمس غالبا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

حالة الطقس في القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.

حالة الطقس في الإسكندريةكما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، معتدل ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء نهارًا لطيف ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

الظواهر الجوية
نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: ٣٧

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: ٢٠

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: ٣٢

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: ٢٠

درجة الحرارة الكبرى طنطا: ٣٦

درجة الحرارة الصغرى طنطا: ٢٠

درجة الحرارة الكبرى مطروح: ٣١

درجة الحرارة الصغرى مطروح: ١٩

درجة الحرارة الكبرى سيوة: ٤٠

درجة الحرارة الصغرى سيوة: ٢٣

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: ٢٨

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: ٢٠

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: ٣٧

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: ٢٠

درجة الحرارة الكبرى السويس: ٣٧

درجة الحرارة الصغرى السويس: ٢١

درجة الحرارة الكبرى كاترين: ٣١

درجة الحرارة الصغرى كاترين: ١٧

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: ٣٨

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: ٢٥

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: ٣٨

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: ٢١

درجة الحرارة الكبرى المنيا: ٣٨

درجة الحرارة الصغرى المنيا: ٢٢

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: ٣٩

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: ٢٣

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: ٤٠

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: ٢٦

درجة الحرارة الكبرى أسوان: ٤١

درجة الحرارة الصغرى أسوان: ٢٧

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