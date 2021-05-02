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الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
الأحد 02/مايو/2021 - 08:25 ص
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نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 2 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم العشرين من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:
ارتفاع الحرارة اليوم
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وهناك تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
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