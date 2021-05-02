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الهند تسجل 392488 إصابة جديدة بكورونا و3689 وفاة في يوم واحد

الأحد 02/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، 392488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3689 وفاة في يوم واحد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات في الهند، قررت تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي، لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا.

 

 وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الهند سجلت أكثر من 390 ألف إصابة خلال 24 ساعة وأغلقت مراكز التطعيم لنقص الجرعات.

 

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

 

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

 

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

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