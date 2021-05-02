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الأهلي يعلن عن سعة ملعبه الجديد

الأحد 02/مايو/2021 - 08:30 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الدمتناوي
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كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن مساحة الاستاد الذي وضع مجلس الإدارة حجر أساسه، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازه، وذلك خلال حفل وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.

وقال الخطيب في كلمته، على هامش احتفالية وضع حجر الأساس: "استاد الأهلي حلم راود كل الأجيال وبدأنا في تحقيقه بالفعل. وحصلنا على كل الموافقات التي انتظرناها لسنوات طويلة. سيكون هناك استاد رياضي وخلفه مدينة رياضية بفرع النادي بالشيخ زايد".

وتابع: "المساحة المخصصة للاستاد 48 ألف متر، بجانب المدينة الرياضية ومشتملاتها من ملاعب تدريبات وأماكن انتظار السيارات وفندق الرياضيين والصالة المغطاة".

وأتم: "المدة المتوقعة لإنشاء الاستاد 5 سنوات. والسعة الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف متفرج. هناك مشاورات خاصة بشأن التصميمات النهائية حيث لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن".

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الخطيب الاهلي استاد النادي الأهلي

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