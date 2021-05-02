أنشيلوتي يعترف بصعوبة مهمة إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وجه كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون ضربة قوية إلى جماهير التوفيز عقب الخسارة من نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.





سجل أنور الغازي هدفاً قرب النهاية، لينتزع فيلا الانتصار بعدما سجل دومينيك كالفرت-لوين هدف إدراك التعادل لإيفرتون، وألغى تقدم المنافس بهدف سجله أولي واتكنز.





وبقي إيفرتون الذي فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات على أرضه في الدوري، ثامناً برصيد 52 نقطة، ويتأخر بتسع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب قبل خمس جولات على النهاية.





وقال الإيطالي ِأنشيلوتي لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "أهدرنا فرصة كبيرة للبقاء في الصراع. نحن نبقى في السباق لكن بفرص أقل وبصعوبات أكبر، لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب لمثل هذه المواجهات، كانت مباراة مهمة وكنا نحتاج إلى نتيجة مهمة".





وتتناقض نتائج إيفرتون على أرضه مع نتائجه خارج ملعبه، حيث فاز الفريق 10 مرات في 16 مباراة خارجية، وخسر ثلاث مرات فقط.





ويلعب إيفرتون في ضيافة خامس الترتيب وست هام يونايتد، الأحد المقبل.



