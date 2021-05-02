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الأنبا توماس يترأس قداس عيد القيامة بسوهاج
الأحد 02/مايو/2021 - 09:09 ص
ماريان عيد
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ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية، أمس السبت، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج.
شارك نيافته في الصلاة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، والقمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يؤانس صابر، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، والشمامسة والمؤمنين، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.
شارك نيافته في الصلاة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، والقمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يؤانس صابر، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، والشمامسة والمؤمنين، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.
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