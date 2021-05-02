الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

استقر الجهاز الفني بنادى الزمالك، على التعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، والمعار حالياً لصفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى تحرك إدارة القلعة البيضاء للمفاوضات مع بكار للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يأتي ذلك بعد رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي، فى ضم صفقة جديدة فى مركز الظهير الأيمن، فى ظل عدم تقديم المحترف التونسى حمزة المثلوثى أوراق اعتماده واقترابه من الرحيل.





وأضافت: "رجب بكار يرغب بشدة في اللعب ضمن صفوف الفريق الأبيض وأبلغ إدارة الزمالك بذلك".





يذكر أن رجب بكار استقر على عدم العودة إلى صفوف بيراميدز، فى ظل خلافاته الكبيرة مع الإدارة خلال الفترة المقبلة.



