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زيدان يكشف أهمية هدف "ميليتاو" أمام أوساسونا

الأحد 02/مايو/2021 - 09:05 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن أهمية الهدف الأول الذي أحرزه إيدير ميليتاو في شباك أوساسونا والذي فتح الطريق للفوز عليه بهدفين دون رد مساء أمس السبت.

قال زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "خرجنا بشباك نظيفة لمباراة أخرى، وسجلنا في المقابل هدفين، ويجب أن أكون راضياً عن لاعبي فريقي لأننا حققنا انتصاراً جيداً اليوم، سعيد فقط من أجلهم، لأنه عندما يلعب فريق بهذا الأداء في الشوط الأول وبخمس فرص حقيقية، ولكننا لم ننجح في ترجمة أي منها، والأمر كان محبطاً بعض الشيء".

وأضاف: "قلت للاعبين بين الشوطين أن الهدف سيأتي بالصبر وبالأداء، سعيد بشكل خاص بالشوط الأول، وتحررنا من الضغوط عندما سجلنا الهدف الأول، وأنا أيضاً كذلك".

وتابع: "حدثت لنا أمور كثيرة، ولكن ها هنا نحن، نعم واجهنا صعوبات ولكننا أضفنا 3 نقاط جديدة، ما زالنا في دائرة المنافسة على للقب مع تبقي 4 جولات، سنقاتل حتى النهاية، لا أقول إننا سنفوز باللقب، ولكننا سنبذل كل ما هو ممكن لمحاولة الفوز به".

ودافع مدرب "الميرينغي" عن الجانب البدني للفريق قبل المواجهة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بعد انتهاء مباراة الذهاب 1-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وبهذا الفوز الثمين اقتنص الريال الوصافة من البرسا، بعد أن رفع رصيده إلى 74 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي 4 جولات على النهاية.

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