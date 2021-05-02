الري: ضبط أحد المتعدين بالردم في نهر النيل أثناء الإفطار وتحويله للنيابة العسكرية

- رصد ووأد إحدى حالات التعدي الصارخة بنيل دمياط بالمنصورة وإزالتها في نفس يوم التعدي وإلزام المخالف بإعادة الشيء لأصله على نفقته وفي وجود أجهزة الوزارة

- التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

- إزالة أكثر من 61 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل"



رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة أبو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند كيلو 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مؤكدة قيام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجرى نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الاحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.



وفي ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة، وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تم على الفور مساء أمس السبت وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المخالف وإلزامه باحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.



وأكد الدكتور عبد العاطي، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.



الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلبًا على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61551 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".



وقامت وزارة الموارد المائية والرى بإطلاق سلسلة من حملات إزالة للتعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 2032021 والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن، مؤكدة أن الموجة سجلت حتى الآن إزالة 3956 مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره 570449 متر مربع، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مباني بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.



وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل بكافة أجهزتها التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

