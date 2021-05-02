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مطران أسيوط يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

الأحد 02/مايو/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل نيافة المطران كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، استقبل اللواء أ.ح خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والوفد المرافق له،وذلك بمقر المطرانية حيث كان في استقباله الأب توماس وليم وكيل عام المطرانية.

جاءت الزيارة لتهنئة نيافة الأنبا كيرلس بعيد القيامة المجيد، وقد هنأ سيادة اللواء نيافته متمنيًا كل الخير والسلام والأمن لشعب مصر بكافة أطيافه.

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