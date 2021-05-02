صلاح عبد الله يشيد بأداء إنجي علاء في "كوفيد 25"

أشاد الفنان صلاح عبدالله بأداء السيناريست إنجي علاء في الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد ٢٥" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".



كتب صلاح عبد الله تغريدة جديدة قال فيها:"أقسم بالله عسل، كمان كلتي يوسف في الطيارة، هكلمكم بعد الخامسة".



ومن جانبه ردت إنجي علاء على تغريدته قائلة:"حبيبي يا عم صلاح، في إنتظار مكالمتك والخامسة حلقة مهمة هستنى رأيك فيها ويارب المسلسل يعجبك".



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.