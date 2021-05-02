Advertisements

صلاح عبد الله يشيد بأداء إنجي علاء في "كوفيد 25"

الأحد 02/مايو/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أشاد الفنان صلاح عبدالله بأداء السيناريست إنجي علاء في الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد ٢٥" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب صلاح عبد الله تغريدة جديدة قال فيها:"أقسم بالله عسل، كمان كلتي يوسف في الطيارة، هكلمكم بعد الخامسة".

ومن جانبه ردت إنجي علاء على تغريدته قائلة:"حبيبي يا عم صلاح، في إنتظار مكالمتك والخامسة حلقة مهمة هستنى رأيك فيها ويارب المسلسل يعجبك".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قروض ميسرة وعرض منتجات.. كافة التفاصيل حول برنامج "فرصة" وأهم إنجازاته

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 19 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي