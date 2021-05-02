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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

الأحد 02/مايو/2021 - 09:15 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخصين جراء إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن.

 

وقالت الشرطة الأمريكية، إنها تمكنت من القضاء على منفذ الهجوم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

 

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثا عرضيا، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

 

وتابعت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

 

وقد أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

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