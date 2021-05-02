Advertisements

إنتر ميلان ينتظر تعثر أتلانتا لحصد لقب غائب منذ 2010

الأحد 02/مايو/2021 - 09:29 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
محمد زويد
Advertisements
فاز إنتر ميلان المتصدر على مضيفه كروتوني بهدفين مقابل لاشئ مساء أمس السبت ، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

وعزز "إنتر ميلان " صدارته للترتيب مع 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أتالانتا الوصيف، حيث يمكن حسم اللقب التاسع عشر في تاريخهم في حال تعادل أو خسر مطاردهم المباشر الأحد.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي :

1 – إنتر ميلان – 82 نقطة
2 – ميلان – 69 نقطة
3 – أتالانتا – 68 نقطة
4 – نابولي – 66 نقطة
5 – يوفينتوس – 66 نقطة
6 – لاتسيو – 61 نقطة
7 – روما – 55 نقطة
8 – ساسولو – 52 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة
10 – سامبدوريا – 42 نقطة
11 – أودينيزي – 39 نقطة
12 – بولونيا – 38 نقطة
13 – جنوى – 36 نقطة
14 – فيورنتينا – 34 نقطة
15 – سبيزيا – 34 نقطة
16 – تورينو – 31 نقطة
17 – كالياري – 30 نقطة
18 – بينفينتو – 30 نقطة
19 – بارما – 20 نقطة
20 – كروتوني – 18 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعثر اتلانتا انتر الدوري الايطالي

أخبار تهمك

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 19 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قروض ميسرة وعرض منتجات.. كافة التفاصيل حول برنامج "فرصة" وأهم إنجازاته

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي