إنتر ميلان ينتظر تعثر أتلانتا لحصد لقب غائب منذ 2010

فاز إنتر ميلان المتصدر على مضيفه كروتوني بهدفين مقابل لاشئ مساء أمس السبت ، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.





وعزز "إنتر ميلان " صدارته للترتيب مع 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أتالانتا الوصيف، حيث يمكن حسم اللقب التاسع عشر في تاريخهم في حال تعادل أو خسر مطاردهم المباشر الأحد.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي :





1 – إنتر ميلان – 82 نقطة

2 – ميلان – 69 نقطة

3 – أتالانتا – 68 نقطة

4 – نابولي – 66 نقطة

5 – يوفينتوس – 66 نقطة

6 – لاتسيو – 61 نقطة

7 – روما – 55 نقطة

8 – ساسولو – 52 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة

10 – سامبدوريا – 42 نقطة

11 – أودينيزي – 39 نقطة

12 – بولونيا – 38 نقطة

13 – جنوى – 36 نقطة

14 – فيورنتينا – 34 نقطة

15 – سبيزيا – 34 نقطة

16 – تورينو – 31 نقطة

17 – كالياري – 30 نقطة

18 – بينفينتو – 30 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني – 18 نقطة



