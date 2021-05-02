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الزمالك وبيراميدز تحت صافرة جريشة.. فأل خير للأبيض رغم سخط جماهيره

الأحد 02/مايو/2021 - 09:32 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتم تعيين جهاد جريشة حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا قدم الزمالك تحت صافرة جهاد جريشة؟

أدار جريشة 24 مباراة للزمالك، حقق 12 انتصارًا، و7 تعادلات، و5 هزائم.

أشهر خلالهم 46 كارت أصفر للاعبي الزمالك وطرد وحيد، فيما أشهر 52 كارت أصفر لخصومه، و3 طرد، واحتسب 3 ضربات جزاء على الأبيض، ومثلهم له.

ماذا قدم بيراميدز تحت صافرة جريشة؟

أدار 10 مباريات لبيراميدز، انتهى منها 4 بالتعادل، وحقق الفوز في 4، وخسر لقائين فقط، واحتسب لبيراميدز 4 ضربات جزاء، وركلة جزاء واحدة عليه.

فيما أشهر 16 كارت أصفر للاعبي بيراميدز، و20 انذار وطردين ضد خصومه.

يشار إلى أنه فور إعلان تولي جهاد جريشة، مهمة تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز، لقي هذا الخبر سخط كبير من جانب جماهير الأبيض، إلا أنه يعد فأل خير.

حيث أن جهاد جريشة كان أدار مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز، عندما كان بمسماه القديم "الأسيوطي"، في عام 2014، حينها فاز الزمالك3-1، واحتسب ضربة جزاء للزمالك ولكن تم اهدارها، وستكون مباراة الليلة هي الثانية للحكم بين الفريقين، ولكن هذه المرة بمسمى بيراميدز الجديد.

وفي الموسم الحالي فقط، أدار جريشة لقائين لبيراميدز، عندما واجه وادي دجلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ثم الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحكم لقاء وحيد للزمالك هذا الموسم، أمام المقاولون العرب، انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

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