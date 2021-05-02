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نياحة كاهن كنيسة مارمينا بالمنيا

الأحد 02/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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توفي مساء أمس القمص مكسيموس عزيز، كاهن كنيسة مارمينا بالمنيا.

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة «ME Sat» رئيسَا ومديرين وعاملين بالعزاء لنيافة الأنبا فيلوباتير ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص مكسيموس عزيز طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.

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