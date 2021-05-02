إيبارشية أسيوط تحتفل بعيد القيامة المجيد



كان رعاة كنائس الإيبارشية قد أتاحوا الفرصة أمام المصلين للاحتفال بعيد القيامة المجيد، في أكثر من قداس احتفالي بالكنائس، من السادسة مساءًا حتى منتصف ليلة سبت النور، التزامًا بالإجرءات الإحترازية في مواجهة انتشار وباء كورونا.



وبكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط ترأس صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران الإيبارشية قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساءًا، وقد عاون نيافته في الصلاة راعيا الكاتدرائية الأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية، والأب ميشيل زاهر الكاهن المعاون بالكاتدرائية.



خلال عظة القداس هنأ الأنبا كيرلس أبناء الإيبارشية بعيد القيامة المجيد، داعين المصلين إلى الاتحاد بيسوع المسيح القائم من بين الأموات حتى يعيشوا قوة الرجاء فى حياتهم.

احتفل أبناء ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك مساء أمس السبت 1 مايو 2021، بعيد القيامة المجيد، حيث فتحت الكنائس أبوابها للمصلين للإحتفال بالعيد العظيم في ضوء التوجيهات الراعوية لنيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك.