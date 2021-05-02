"الدعاء يغير الأقدار"..حسام داغر يطالب جمهوره بالدعاء لسمير غانم وزوجته





طالب الفنان حسام داغر محبيه بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان حسام داغر صورة للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، وعلق عليها قائلاً:"يا رب بحق الأيام المفترجه دي اشفي الأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز ومنشوفش فيهم شر أبدًا ويعدوا منها على خير بفضل دعواتكم، الدعاء يغير الأقدار".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حسام داغر الدرامية مسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.