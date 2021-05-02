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بطريرك الروم الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة بالظاهر
الأحد 02/مايو/2021 - 09:47 ص
ماريان عيد
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احتفلت مساء أمس الأحد، كاتدرائية الروم الكاثوليك بالظاهر، بقداس عيد القيامة المجيد، ذلك بحضور ومشاركة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الكاثوليك، ومشاركة المطران جورج حداد، والأب فريد عطا، راعي كنيسة الروم الكاثوليك بالظاهر، وسكرتير البطريرك الأب نادر.
جاء ذلك بمشاركة الشعب، والشمامسة في الإحتفال، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية، لضمان سلامة الجميع.
جاء ذلك بمشاركة الشعب، والشمامسة في الإحتفال، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية، لضمان سلامة الجميع.
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