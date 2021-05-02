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مسلسل "نجيب زاهى زركش".. ملخص الحلقة 19 ومواعيد عرض الحلقة 20

الأحد 02/مايو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، بجانب عرض تفاصيل الحلقة 19 من المسلسل بعدما أثارت إعجاب الكثيرين.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 20
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أحداث الحلقة 19 من نجيب زاهي زركش
إعادة نهى عابدين خزينة نجيب زاهى رزكش التي سرقتها من القصر بمعاونة زوجها، وقامت ليالي بإرجاع الخزينة بعدما شعرت أن بها أوراقا وليست أموالا أو مجوهرات وبعدما فشلت فى فتحها.

انهيار كريم عفيفى بعما عرف أن علاء زينهم  ليس والده، وحنان سليمان التي تجسد دور كريمة ليست أمه وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار.

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