مطران الكنيسة السريانية يحتفل بعيد القيامة المجيد



كما شارك فى الخدمة الأب ميشيل الياس راعي الكاتدرائية، والأب مانوللو تورّيبلانكا، ووالأب يوسف حنّا والشمامسة، والشعب في الإحتفال، وادّت فرقة القديس ميخائيل الكشفية، التحيّة لسيادته، وأجادت بعزف الألحان الخاصّة بالمناسبة.

ترأس مساء أمس الأحد، المطران مار يعقوب إفرام، المدبّر البطريركيّ لأبرشية القاهرة، والنيابة البطريركية، في السودان، للسريان الكاثوليك، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة الورديَّة للسريان الكاثوليك بالظاهر.