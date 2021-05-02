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مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 20.. مواعيد العرض والإعادة

الأحد 02/مايو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 20 بطولة أحمد السقا وأمير كرارة والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مسلسل "نسل الأغراب.. مواعيد عرض الحلقة 20
مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

تردد قناة ON دراما 
القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو 10853، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

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