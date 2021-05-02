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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

الأحد 02/مايو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2  الحلقة 20 والقناة الناقلة
يعرض العمل الساعة 9 مساء يوميا عبر قناة أون، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا عبر تردد ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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