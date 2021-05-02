إيبارشية المنيا تحتفل بعيد القيامة المجيد





وألقى نيافته كلمة العظة حول أن القيامة هي انتصار للمحبة، وأن رسالة القيامة هي أن الحب يولد من الموت، مشيرًا إلى أن أكبر علامة للقيامة هي أن المحبة والقيامة هي انتصار الحياة على الموت، مختتمًا العظة بالصلاة من أجل كافة الأسر الحزينة. وختم نيافة الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.



ترأس مساء أمس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، بمشاركة صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية.شارك أيضًا الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، والشمامسة وشعب الرعية.