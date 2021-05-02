Advertisements

إيبارشية المنيا تحتفل بعيد القيامة المجيد

الأحد 02/مايو/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
ترأس مساء أمس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، بمشاركة صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية.

شارك أيضًا الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، والشمامسة وشعب الرعية. 

وألقى نيافته كلمة العظة حول أن القيامة هي انتصار للمحبة، وأن رسالة القيامة هي أن الحب يولد من الموت، مشيرًا إلى أن أكبر علامة للقيامة هي أن المحبة والقيامة هي انتصار الحياة على الموت، مختتمًا العظة بالصلاة من أجل كافة الأسر الحزينة. وختم نيافة الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 20 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يكشف أهمية هدف "ميليتاو" أمام أوساسونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قروض ميسرة وعرض منتجات.. كافة التفاصيل حول برنامج "فرصة" وأهم إنجازاته

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وفد من كهنة إيبارشية سوهاج للكاثوليك يستقبل الأنبا باسيليوس

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

حصاد الاجتماع العام الأنبا باسيليوس بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا

مطران ايبارشية سوهاج يزور كنيسة يوسع الملك بطهطا

فعاليات الاجتماع العام بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة (صور)

مطران أبو قرقاص يترأس الذكرى السنوية الأولى للقمص جرجس غطاس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي