الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

فجرت تقارير صحفية مفاجأة عن تلقي اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز فاكسا رسميا وعرضا من نادي الوصل الإماراتي يطلب فيه التعاقد مع أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك.





وأشارت التقارير إلى أن الزمالك تلقى عرضا من نادي الوصل الاماراتي قبل عدة أيام يطلب الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في ظل رغبة اللاعب مغادرة القلعة البيضاء.





وتتكتم إدارة الزمالك على العرض الاماراتي خاصة وأنها تخشى من مقالب النادي الاهلي المصري لخطف زيزو والتعاقد معه عن طريق نادي خليجي ينتقل له اللاعب اولا ومن ثم يعود للأهلي والتى سبق وفعلها الفريق الأحمر مع أكثر من لاعب آخرهم كهربا.





وأكدت التقارير أن إدارة الزمالك وافقت بشكل مبدئي على العرض الاماراتي قبل أن يتراجعوا خوفا من أن يكون انتقاله للدوري الاماراتي محطة للعودة والانضمام للأهلي، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل هذا الصيف.



