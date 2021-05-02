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موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 02/مايو/2021 - 10:03 ص
ارسنال
ارسنال
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق آرسنال إلى إستاد سانت جيمس بارك لمتابعة مباراة فريقهم أمام نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى آرسنال أيضًا خسارة قاسية على يد فياريال الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لذلك يسعى الجانرز لتخطي عقبة نيوكاسل يونايتد والحصول على دفعة معنوية وذلك قبل مباراة العودة في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وعلى جانب آخر, حقق نيوكاسل يونايتد تعادلًا ثمينًا في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدف لكل منهما عقب فوزين متتالين على بيرنلي ثم وستهام يونايتد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين باكتساح المدفعجية لنيوكاسل بثلاثية نظيفة على إستاد الإمارات.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 33 مباراة بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة.

ومن المقرر إقامة مباراة نيوكاسل يونايتد و آرسنال يوم الأحد 2 من مايو 2021 على إستاد سانت جيمس بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

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نيوكاسل موعد مباراة آرسنال الدوري الانجليزي ارسنال

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