Advertisements

حريق ضخم في منطقة "شكوهية" الصناعية بإيران

الأحد 02/مايو/2021 - 10:04 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران بإيران، أسفر عن إصابات.

 

ووفقًا للمتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، تسبب الحريق بـإصابة 6 أشخاص، ولا قتلى.

 

وقد أفاد حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: " بأن حريقًا واسعًا نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران"، مضيفًا أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

 

وقال: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة صناعية إيران حريق ضخم حريق

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يكشف أهمية هدف "ميليتاو" أمام أوساسونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

قروض ميسرة وعرض منتجات.. كافة التفاصيل حول برنامج "فرصة" وأهم إنجازاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 24 دقيقة

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

3 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مركب نيلي بالمعادي

عاجل.. ننشر أول فيديو لحريق مركب نيلي في المعادي (فيديو)

محافظ القليوبية يأمر بالدفع بـ 30سيارة إطفاء لإخماد حريق قليوب (صور)

إصابة 4 عمال خلال مشاركتهم في إطفاء حريق مصنع قليوب (صور)

عاجل.. انهيار جزء من مبنى مصنع قليوب بسبب النيران (فيديو وصور)

السبب ماس كهربائي.. القصة الكاملة لحريق مصنع "أبو حوا" بقليوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي