حريق ضخم في منطقة "شكوهية" الصناعية بإيران

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران بإيران، أسفر عن إصابات.

ووفقًا للمتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، تسبب الحريق بـإصابة 6 أشخاص، ولا قتلى.

وقد أفاد حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: " بأن حريقًا واسعًا نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران"، مضيفًا أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وقال: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".