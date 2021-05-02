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مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا ليس فيروس صدري، وبابه الملكي للدخول للجسم الجهاز التنفسي، حيث يمكن أن يصيب القلب والمخ والكبد والكلى.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي يؤدي إلى خلل في السمع وليس فقدان السمع، حيث أنه عرض يصاحب أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وليس عرض خاص بكورونا، مؤكدا أنهم يتابعون كافة الأعراض المصابة للإصابة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن حجم الانتشار أسرع في الموجة الثالثة، ولم يحدث تغيير قوي في الأعراض، ولكن حدث تغير في شكل الأعراض، حيث أصبحت تستمر درجة الحرارة في الارتفاع لمدة أطول.

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