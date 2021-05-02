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ناسا: عودة مركبة إلى الأرض حاملة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية

الأحد 02/مايو/2021 - 10:08 ص
وكالة ناسا
وكالة ناسا
وكالات
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أعلنت وكالة ناسا، اليوم الأحد، عودة مركبة تابعة لـ"سبيس إكس" إلى الأرض حاملة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وكالة ناسا، قالت إنها نجحت في إطلاق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على سطح المريخ.

 

كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.

 

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.

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وكالة ناسا محطة فضاء 4 رواد فضاء

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