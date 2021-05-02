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عضو فريق أكسفورد يكشف مفاجأة عن لقاح أسترازينكا

الأحد 02/مايو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنهم أجرو عدة أبحاث عن المدة المثالية للفراق بين الحصول على جرعتي لقاح "أسترازينكا"، وتبين أن 3 أشهر هى أفضل مدة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح.
 
وأشار "سلمان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المناعة تتكون لدى من حصل على اللقاح بشكل جيد بعد حصوله على الجرعة الأولى بنحو 3 أسابيع، حيث تصل نسبة المناعة المتكونة إلى 76%، وتستمر من 3 إلى 6 شهور.

ونوه بأنه إذا حصل الشخص على الجرعة الثانية من "أسترازينكا" بعد 8 يوم من حصوله على الجرعة الأولى، لن يكون هناك خطر عليه، ولكن الأفضل بعد 3 أشهر، وليس هناك ضرر، فضلا على أن وجود مدة تصل إلى 3 شهور سيساهم في تطعيم عدد أفراد أكبر.

ولفت إلى أن المصابين بأنيميا الفول لا يوجد أزمة من تناولهم لقاح "أسترازينكا"، ولكن من يعانون من أمراض مناعية يفضل ألا يتناولون هذا اللقاح.

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