الحلقة الـ19 من "النمر".. محمد إمام يُعيد والدة هنا الزاهد بيومي فؤاد يأمر بإرجاع ابنته لوالدتها

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة 19 من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول إخبار "عامر"أحمد عبد الله محمود لـ"شمس"نيرمين الفقي أنه يعمل مع "النمر" لكنه لا يعرف شكله ولا يعرف من هو، ويتضح بعد ذلك أن "نوح" محمد إمام هو من أرسله ليقول لها ذلك، لكي يعرف عما إذا كنت تشك فيه "شمس" نيرمين الفقي أم لا.



يتحدث "نوح" مع "سكلانس" "محمود حافظ" ويطلب منه أن يذهب لأمه لكي يراضيها ويعده بأنه سيذهب معه لخطبة "ميار" التي يحبها إذا استجاب لمطلبه، وأثناء كلامهم يدخل عليهم "علي"محمد مهران فيمسكه "نوح" ويطلب من سكلانس أن يقوم بضربه كما فعل معه، فيخبره أنه هو من سرق النقود التي كانت في حجرته، ثم يطلب من "نوح" أن يساعده فى تخبئة تلك النقود خارج الصاغة، ثم يتوجهوا لشقة" الحاوي" أحمد حلاوة التي كان يخبئ فيها الأموال، فيكتشف "علي" أنها قد سرقت، فيغادر"نوح" المكان بعد أن جاءته مكالمة من "سكلانس"، ثم يتوجهوا بعد ذلك لمدير المستشفى التى كان محتجز إلهام والدة "ملك" هنا الزاهد عنده ، ويهدده"نوح" أنه سيبلغ زوجته بأنه قد تزوج عليها إن لم يخبره بالمكان الجديد الذي نقل فيه والدة "ملك" ، وبالفعل يخبره بمكانها، فيتصل "نوح" بـ"ملك" ويخبرها أنه عرف مكان والدتها.



تذهب "ملك" سريعًا للمكان التي توجد فيه والدتها، ثم ينقلها" نوح" لشقة أعدها "نصر" حجاج عبد العظيم " لهم، وتكتشف بعدها أن" نصر" هو خال" نوح".



تتجه" شمس" نيرمين الفقي لـ"الشيمي" محمد رياض فى محله وتواجهه بأن قد حصل على مبلغ التأمين على الماكينات وتطلب منه أن تأخذ نصف الأموال وإلا ستفضح أمره فيستجيب" الشيمي" لكلامها.



يقوم" خالد" مؤمن نور بمشاهدة الفيديوهات الخاصة بحادث السرقة التي قام به" النمر" مؤخرًا لكي يتوصل لمعلومة جديدة عن "النمر" ، فتشاهده زوجته "فريدة" ولاء، وتطلب منه أن يترك لها تلك المهمة، وفي اليوم التالي تذهب إليه في محل الذهب الذي يعمل فيه، لتخبره أنها عرفت رجل من رجال "النمر" وهو "سكلانس" محمود حافظ، وجعلته يشاهد تلك الفيديوهات مرة أخرى حتى تؤكد كلامها.



يتجه "الشيمي" محمد رياض للفندق الذي تقيم فيه "ملك" هنا الزاهد، وفي ذلك الوقت كانت قد أعدت حقيبتها لمغادرة المكان، ولكي تذهب للإقامة مع والدتها، وتعاتبه على ادعائه بالموت على والدتها، وتتهمه بأنه فعل ذلك حتى يستولى على أموالها، فتخبره أنها تكرهه ولا تريد أن تراه مرة أخرى.



يشعر "عنتر " بيومي فؤاد " بتعب شديد، فينقله ابنه" حسن" خالد أنور " للمستشفى وهناك يخبره بوصيته وهي أن يرجع الحقوق لأصحابها، وأن يعيد أخته "جودي" لوالدتها "سالي"، ويطلب منها أن تسامحه.











يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى