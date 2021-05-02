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مجموعة حاملة الطائرات الصينية تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي

الأحد 02/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، إن مجموعة حاملات الطائرات الصينية شاندونغ أجرت مؤخرًا تدريبات سنوية روتينية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن انتقدت بكين الولايات المتحدة لإرسالها سفن بحرية إلى المنطقة الاستراتيجية.

وحثت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي الولايات المتحدة على كبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية في الجو والبحار بالقرب من الصين. وأضافت أن طائرات الاستطلاع والسفن الحربية الأمريكية أصبحت أكثر نشاطا في أنحاء الصين منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه.

بحر الصين الجنوبي مثير للجدل بشكل خاص لأن جيران الصين الأصغر لديهم أيضًا مطالبات متنافسة في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، والتي تدعي بكين أنها بأكملها تقريبًا. وشيدت الصين عدة جزر من صنع الإنسان في المياه المتنازع عليها فيما تقول الولايات المتحدة إنها خطوة لعسكرة المنطقة.

وقال المتحدث باسم البحرية قاو شيوتشنغ في بيان إن التدريبات شرعية تماما وجزء من حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، فضلا عن الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وانه يأمل أن ينظر إليها العالم الخارجي بطريقة موضوعية وعقلانية. واضاف قاو إن البحرية الصينية ستواصل في المستقبل إجراء تدريبات مماثلة كما هو مخطط.

شاندونغ هي ثاني حاملة طائرات صينية تدخل الخدمة بعد لياونينغ، التي تم شراؤها في الأصل كهيكل من أوكرانيا وتم تجديدها بالكامل.

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مناورات مجموعة حاملة الطائرات الصينية بحر الصين الجنوبي

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