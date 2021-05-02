تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 2 مايو.





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1-أتلتيكو مدريد 76 نقطة

2- ريال مدريد 74 نقطة

3- برشلونة 71 نقطة

4- إشبيلية 70 نقطة

5- ريال سوسيداد 53 نقطة

6- ريال بيتيس 50 نقطة

7- فياريال 49 نقطة

8- غرناطة 45 نقطة

9- سيلتا فيجو 44 نقطة

10- أتلتيك بيلباو 42 نقطة

11- أوساسونا 40 نقطة

12- ليفانتي 38 نقطة

13- قادش 37 نقطة

14- فالنسيا 36 نقطة

15- خيتافي 34 نقطة

16- ألافيس 32 نقطة

17- ويسكا 30 نقطة

18- بلد الوليد 30 نقطة

19- إلتشية 30 نقطة

20- إيبار 26 نقطة.



