Advertisements
تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد
الأحد 02/مايو/2021 - 10:31 ص
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 2 مايو.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:
1-أتلتيكو مدريد 76 نقطة
2- ريال مدريد 74 نقطة
3- برشلونة 71 نقطة
4- إشبيلية 70 نقطة
5- ريال سوسيداد 53 نقطة
6- ريال بيتيس 50 نقطة
7- فياريال 49 نقطة
8- غرناطة 45 نقطة
9- سيلتا فيجو 44 نقطة
10- أتلتيك بيلباو 42 نقطة
11- أوساسونا 40 نقطة
12- ليفانتي 38 نقطة
13- قادش 37 نقطة
14- فالنسيا 36 نقطة
15- خيتافي 34 نقطة
16- ألافيس 32 نقطة
17- ويسكا 30 نقطة
18- بلد الوليد 30 نقطة
19- إلتشية 30 نقطة
20- إيبار 26 نقطة.
Advertisements