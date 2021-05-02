تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد





أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه عبر حسابه الرسمي ب "تويتر" عن إتاحة عرض مسرحية “مدرسة المشاغبين” لأول مرة بالألوان عبر منصة شاهد .



وطرح المستشار تركي آل الشيخ، مقطع ڤيديو من المسرحية وعلق عليها قائلاً : “مدرسة المشاغبين لأول مرة بالألوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه”.



جدير بالذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تم عرضها سنة 1973، وهي من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام وأحمد زكي، كل من سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، عبد الله فرغلي.