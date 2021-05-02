Advertisements

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

الأحد 02/مايو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


أعلن المستشار  تركى آل الشيخ،  رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه عبر حسابه الرسمي ب "تويتر" عن إتاحة  عرض مسرحية “مدرسة المشاغبين” لأول مرة بالألوان عبر منصة شاهد . 
 
وطرح المستشار تركي آل الشيخ،  مقطع ڤيديو من المسرحية وعلق عليها قائلاً : “مدرسة المشاغبين لأول مرة بالألوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه”. 

جدير بالذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تم عرضها سنة 1973، وهي من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام وأحمد زكي، كل من سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، عبد الله فرغلي.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يكشف أهمية هدف "ميليتاو" أمام أوساسونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 21 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي