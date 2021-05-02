طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى لنادى الأهلى بعد استمرار تراجع مستوى محمود كهربا، جناح الفريق، وعدم ظهوره بشكل جيد فى المواجهات الأخيرة في الدوري بعد حصوله على فرصة المشاركة بالتشكيل الأساسى.





وتشير بعض المصادر إلى أن كهربا طلب من الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الصبر عليه فى الفترة المقبلة، خاصة بعد ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركه في التدريبات الجماعية مما أدى إلى تراجع مستواه البدني.





ووعد كهربا الجهاز الفنى بالوصول لمستوى عالي سواء فنياً أو بدنيا قبل لقاء الزمالك يوم 10 مايو المقبل.





وفرط الأهلى فى نقطتين ثمينتين فى سباق الدورى بعد التعادل الأخير أمام الجونة بهدف لمثله ليرفع بذلك رصيده إلى 37 نقطة فى المركز الثانى فى جدول الترتيب خلف الزمالك المتصدر.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في تمام ال 9:30 مساء الاثنين الموافق 3-5 ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري.



