مقتل 7 اشخاص وإصابة 14 في حريق ناقلة نفط في العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية، اليوم الاحد، ان الحريق الهائل الذي اندلع في عشرات صهاريج الوقود على الطرف الشمالي للعاصمة الافغانية كابول أدى الى مقتل سبعة اشخاص واصابة 14 اخرين.





وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة إن المحققين كانوا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة ومحطة وقود اشتعلت فيها النيران التي أضاءت المنطقة في وقت متأخر من يوم السبت.





ولم يكن هناك ما يشير على الفور عما إذا كان الحادث صدفة أم تخريبيا. جاء ذلك في نفس اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميًا المرحلة الأخيرة من الانسحاب من أفغانستان، منهيةً ما يقرب من 20 عامًا من الاشتباك العسكري.





سيكون جميع الجنود الأمريكيين الذين يتراوح عددهم بين 2500 إلى 3500 وحوالي 7000 من القوات المتحالفة مع الناتو خارج أفغانستان على أبعد تقدير بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة التي جلبتهم لأول مرة إلى البلاد.





وقال العريان إن الحريق بدأ عندما أشتعلت شرارة النيران في ناقلة وقود. وسرعان ما غمرت ناقلات النفط القريبة مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب العملاقة وأعمدة الدخان في سماء الليل. واندلعت النيران في الطرف الشمالي للمدينة في عدة منازل ومحطة وقود قريبة. ودمرت عدة مبان وسقطت الكهرباء عن معظم أنحاء كابول التي عادة ما تكون متقطعة الكهرباء.



