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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية ويقتل 35 حوثيًا فى الضالع

الأحد 02/مايو/2021 - 10:48 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مواقع استراتيجية فى مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، وذلك بعد معارك كبدت فيها ميليشيا الحوثى المتمردة خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

 

وقد شنت قوات الجيش، هجومًا مباغتًا بإسناد من المقاومة الشعبية، فجر أمس السبت، على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية فى جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، وفقًا لموقع "سبتمبر.نت" الإخبارى اليمني.

 

وتمكنت قوات الجيش اليمني خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية، منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدى، ومثلث بيت الشرجى، وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

 

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